Ligue 1 | il Lione vince 2-1 con l'Ajaccio | subito decisivo Lacazette

Claudione_B : RT @sportmediaset: Tetê e Lacazette ci mettono la firma, il Lione batte l'Ajaccio #ligue1 #lione #ajaccio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGUE 1 - Il Lione batte 2-1 l'Ajaccio, subito in gol Lacazette - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIGUE 1 - Il Lione batte 2-1 l'Ajaccio, subito in gol Lacazette - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGUE 1 - Il Lione batte 2-1 l'Ajaccio, subito in gol Lacazette - apetrazzuolo : LIGUE 1 - Il Lione batte 2-1 l'Ajaccio, subito in gol Lacazette -

Esordio vincente delallenato dall'olandese Peter Bosz, che ha piegato in casa per 2 - 1 l'Ajaccio, aggiudicandosi il match d'apertura della1. I padroni di casa sono andati in vantaggio con Tete al 12' pt e ...Commenta per primo Semaforo verde in Francia, parte la1! Il campionato inizia oggi con l'anticipo della prima giornata trae Ajaccio in programma alle 21. La squadra di Bosz si è rinforzata con i ritorni di Tolisso e Lacazette in attacco e l'...(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Esordio vincente del Lione allenato dall'olandese Peter Bosz, che ha piegato in casa per 2-1 l'Ajaccio, aggiudicandosi ...Nel match d'apertura del campionato francese, Paquetà e compagni trovano i primi tre punti piegando 2-1 gli orgogliosi corsi. Ritorno da favola per Lacazette: un gol e un assist ...