La Chiesa o è sinodale o non è Chiesa. La riflessione del papa in Canada (Di venerdì 5 agosto 2022) Molto spesso ci capita di vedere il dito ma non la luna. Nella Chiesa cattolica è in corso un processo epocale la cui epocalità non è stata capita. O forse proprio la rilevanza di questo processo già in atto ne spiega la sottovalutazione, quasi a tentare di ridurne l'efficacia, a tentare di chiuderlo in un cassetto. Si tratta di un processo che riporta la Chiesa ad essere Chiesa! E il papa, parlando con i gesuiti canadesi l'ha spiegato in tutta la sua portata. Le affermazione di Francesco sono state pubblicate in diverse lingue da La Civiltà Cattolica ieri. Accade a ogni viaggio (sebbene non sia sicuro che a ogni viaggio il testo venga tradotto in diverse lingue) ma non accade a ogni viaggio che incontrando i gesuiti residenti nel Paese che il papa

