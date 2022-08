Inter, serve un rinforzo in difesa: Tanganga non convince, c’è Acerbi (Di venerdì 5 agosto 2022) Il mercato dell’Inter non è ancora terminato, e non solo per quanto riguarda le operazioni in uscita. Inzaghi, infatti, è alla ricerca di rinforzi per un reparto nello specifico: la retroguardia. In entrata, infatti, dovrebbe arrivare un difensore, e a parlare dei possibili nuovi innesti è La Gazzetta dello Sport: “Inzaghi ha chiesto da maggio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Il mercato dell’non è ancora terminato, e non solo per quanto riguarda le operazioni in uscita. Inzaghi, infatti, è alla ricerca di rinforzi per un reparto nello specifico: la retroguardia. In entrata, infatti, dovrebbe arrivare un difensore, e a parlare dei possibili nuovi innesti è La Gazzetta dello Sport: “Inzaghi ha chiesto da maggio L'articolo

fragiud11 : @Inter Ciao @Inter, forse vi serve un grafico? - VSan69 : @fcin1908it Il problema e' che abbiamo una stampa e alcune TV come TL ridicole serve di Milan e Juventus in maniera… - MarcoDeGirolamo : @GiovaAlbanese Ieri è deceduto Villiam Vecchi..... L'Inter ha fatto un tweet, la Juve no. É la Juventus, non serve aggiungere altro - MondoToro_net : ?? Parla il presidente #Cairo : “Sappiamo cosa serve, è arrivato #Radonjic, poi #Pellegri è un acquisto perché non e… - internewsit : Cairo: «Lazaro? L'Inter lo ha pagato 22 milioni! Sappiamo cosa serve» - -