Il ritorno di Super Mario 'L'agenda Draghi? Risposte e credibilità' - Cronaca - quotidiano.net (Di venerdì 5 agosto 2022) Il premier Mario Draghi, 74 anni, ieri ha rivendicato l'operato del suo governo di Claudia Marin Sarà anche un premier per l'"ordinaria amministrazione" e per gli affari correnti, ma Draghi non ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Il premier, 74 anni, ieri ha rivendicato l'operato del suo governo di Claudia Marin Sarà anche un premier per l'"ordinaria amministrazione" e per gli affari correnti, manon ...

Richimolten : @tuskatore Ha fatto un anno super 20/21 gli altri non benissimo. L'anno scorso girone di andata imbarazzante e nel… - robertafatta1 : Colpevole vostro onore, super prelieva senza ritorno ???? #PRELEMI - MOONT4EGI : super fiera di me perché ho fatto una strada che mi spaventava in auto ho guidato tipo 50 minuti andata e ritorno s… - yarkultz : @mfyoongii sisi, ti amo, poi ritorno super attiva, anche con ye - Marco_Mr117 : @_talebanikov 1. Udogie 25 milioni dopo un gran girone di ritorno, prima di gennaio era un buon prospetto ma non lo… -