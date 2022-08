Flanagan’s rooms | lo storico cocktail bar di via Carlo Poerio apre un secondo locale al Vomero

(Di venerdì 5 agosto 2022)è il nuovobar emanazione dellodi viaa Chiaia aperto da pochi giorni in un elegante palazzo di inizio Novecento nel cuore del, in via Morghen 31.è bistrot, cafè ebar: un’infilata di quattro stanze che si dispiega su 100 metri quadri di superficie, tra arredi rétro e di fascino. La proposta liquida resta al centro delproprio come nelbar di viaaperto nel 2015 e punto di riferimento del bere miscelato in città. Ma il nuovoaggiunge anche un’offerta food, piccoli e grandi assaggi di cucina, ...

