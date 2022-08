Finanziamento di 85 milioni per i due ponti stradale e ferroviario tra Paderno e Calusco d’Adda (Di venerdì 5 agosto 2022) “I finanziamenti per i nuovi ponti, uno ferroviario e l’altro stradale tra Paderno e Calusco d’Adda – ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Terzi – sono stati inseriti nel Contratto di programma tra Stato ed Rfi su sollecitazione di Regione Lombardia”. L’INVESTIMENTO I fondi sono stati allocati nel Contratto di programma 2022-2026 e riguardano la progettazione del nuovo attraversamento ferroviario e stradale e la realizzazione del nuovo ponte ferroviario. La denominazione dell’investimento è la seguente: ‘Potenziamento Carnate – Ponte San Pietro 1^ fase Nuovo ponte ferroviario Paderno d’Adda’. I COLLEGAMENTI TRA LECCO E ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 agosto 2022) “I finanziamenti per i nuovi, unoe l’altrotra– ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Terzi – sono stati inseriti nel Contratto di programma tra Stato ed Rfi su sollecitazione di Regione Lombardia”. L’INVESTIMENTO I fondi sono stati allocati nel Contratto di programma 2022-2026 e riguardano la progettazione del nuovo attraversamentoe la realizzazione del nuovo ponte. La denominazione dell’investimento è la seguente: ‘Potenziamento Carnate – Ponte San Pietro 1^ fase Nuovo ponte’. I COLLEGAMENTI TRA LECCO E ...

Sere_Spinelli : Aperto il bando da 10 milioni di euro per l’accompagnamento al #lavoro di persone svantaggiate. Una preziosa porta… - UniTrento_DII : RT @UniTrento: #Biotech: annunciato il finanziamento da parte del Ministero della Salute per il nuovo HUB nazionale della medicina rigenera… - peletto : RT @ValterRimini: #controcorrente è ripartito il plotone di esecuzione contro il #redditodicittadinanza di Marattin (Italia Viva). Italia V… - FocuSicilia : Il fondo di finanziamento ministeriali ha assegnato all'Università di Catania otto milioni di euro in più. Le risor… - UniTrento : #Biotech: annunciato il finanziamento da parte del Ministero della Salute per il nuovo HUB nazionale della medicina… -