Elezioni regionali nel Lazio: quando si vota nel 2023, data e candidati (Di venerdì 5 agosto 2022) Elezioni regionali. Ci sono grandi manovre in vista per le prossime Elezioni regionale nel Lazio, previste per l'anno 2023. Proprio come avvenuto cinque anni fa, anche questa volta, dovrebbero essere accorpate al voto in Lombardia. Per la data però ci sarà da aspettare la decisione ufficiale da parte del Viminale, con tutti gli accorgimenti informativi del rito. Il capolinea di Nicola Zingaretti Siamo ormai al capolinea del secondo mandato consecutivo di Nicola Zingaretti come Presidente della Regione Lazio e questa volta non correrà più per il suo partito. Il centrosinistra, con ogni probabilità, sceglierà il suo candidato tramite delle primarie che si dovrebbero svolgere a novembre.

