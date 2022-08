“Dramma” su Twitter, Calenda svela l’identità che si cela dietro l’account Yoda. E’ l’ex portavoce di Renzi, Filippo Sensi. Ma lui smentisce (Di venerdì 5 agosto 2022) Gaffe o ripicca? La sonnacchiosa giornata agostana del microcosmo Twitter italiano, luogo in cui Carlo Calenda è da sempre molto attivo, ha subito un improvviso scossone nel primo pomeriggio. Era un segreto di Pulcinella ma il leader di Azione se l’è lasciato (volutamente) scappare: l’account “Yoda, @PoliticaPerJedi” farebbe capo a Filippo Sensi, deputato Pd ed ex portavoce di Matteo Renzi. Nel replicare ad un tweet del fantomatico Yoda in cui si leggeva “Only a Sith deals in absolutes”, Calenda lo chiama appunto Filippo. Al che Yoda risponde sua volata “Filippo?”. Dopo di che cala il silenzio per qualche ora. Nella campagna elettorale più trash di sempre l’ineffabile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Gaffe o ripicca? La sonnacchiosa giornata agostana del microcosmoitaliano, luogo in cui Carloè da sempre molto attivo, ha subito un improvviso scossone nel primo pomeriggio. Era un segreto di Pulcinella ma il leader di Azione se l’è lasciato (volutamente) scappare:, @PoliticaPerJedi” farebbe capo a, deputato Pd ed exdi Matteo. Nel replicare ad un tweet del fantomaticoin cui si leggeva “Only a Sith deals in absolutes”,lo chiama appunto. Al cherisponde sua volata “?”. Dopo di che cala il silenzio per qualche ora. Nella campagna elettorale più trash di sempre l’ineffabile ...

