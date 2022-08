Draghi: mia agenda? Risposte pronte e credibilità internazionale (Di venerdì 5 agosto 2022) "Le priorità verranno stabilite dal prossimo governo; se mi chiedete cosa sia l'agenda Draghi, sostanzialmente è una risposta pronta ai bisogni dell'economia, delle famiglie, ai bisogni delle famiglie ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) "Le priorità verranno stabilite dal prossimo governo; se mi chiedete cosa sia l', sostanzialmente è una risposta pronta ai bisogni dell'economia, delle famiglie, ai bisogni delle famiglie ...

elenabonetti : Chi vuole fare politica non si accontenta di un diritto di tribuna, noi non siamo così. Chi fa politica vuole cambi… - marattin : Fare l’Agenda Draghi con chi ha votato 55 volte contro l’Agenda Draghi non fa parte delle categorie della politica,… - Ettore_Rosato : L'economia tira oggi in Italia perché ci sono la credibilità e la capacità messe in campo da Mario #Draghi, quella… - memalamanu : RT @alessan47586283: Altro SDENG adì Draghi e questa volta alla MELONi : Mario Draghi ha confermato che gestirà lui la privatizzazione di I… - giovannicarocc1 : RT @dottorbarbieri: ??????#DRAGHI: 'L'obiettivo è procedere (con la vendita di ITA). Non è mia intenzione lasciare la questione al prossimo Go… -