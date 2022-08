Divorzio Nara – Icardi | spunta un audio | “basta non ne posso più!”

(Di venerdì 5 agosto 2022) Wandae Mauro, ci risiamo!uninequivocabile. I dettagli dell’accaduto Dopo la bufera mediatica dello scorso ottobre 2021, la storia si ripete e Wandatorna a parlare del rapporto con il marito Maurolasciando intendere che i due potrebbero presto divorziare. Sulla scia della separazione – ben più chiassosa – tra Francesco Totti e Ilary Blasi, anche un’altra celebre coppia potrebbe dirsi addio e tutto a causa dell’ennesimo tradimento di lui. Poiunche metterebbe a tacere ogni dubbio sulla vicenda. Un programma televisivo argentino ha infatti diffuso un messaggio vocale in cui la moglie del calciatore parlerebbe dell’imminente capolinea del matrimonio con Mauro: lo strappo dei ...

GossipItalia3 : Wanda Nara e Mauro Icardi, il loro amore è al capolinea? Tutti gli indizi sul loro presunto divorzio… - SPYit_official : Anche loro. Si lasciano tutti... Wanda Nara annuncia il divorzio da Mauro Icardi a una tv argentina: l’audio… - infoitsport : Wanda Nara, divorzio ad un passo? La verità di Icardi sull’audio virale - RegalinoV : Wanda Nara e Mauro Icardi, il loro amore è al capolinea? Tutti gli indizi sul loro presunto divorzio… - redazionerumors : Tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembrerebbe essere finita davvero, dopo mesi di tira e molla, perdoni e tradimenti le… -

La storia con Maxi Lopez La storia che ha visto coinvolti Wandae l'attaccante Maxi Lopez è ... Infatti nel 2013 Wanda chiede ilda Maxi Lopez e le voci che girano fanno credere ad un ...Wandae Mauro Icardi stanno divorziando La notizia dell'imminentetra Wandae Mauro Icardi è circolata nella mattina di ieri a causa di un audio reso pubblico dal programma LAM. ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Wanda Nara oggi è la moglie di Mauro Icardi e madre delle sue figlie, ma la sua storia sentimentale è molto travagliata ed è stata spesso esposta sui media.