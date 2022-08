Cremonese, colpo per la difesa: UFFICIALE l’arrivo di Aiwu (Di venerdì 5 agosto 2022) Emanuel Aiwu è un nuovo giocatore della Cremonese. Il comunicato UFFICIALE del club sull’acquisto del difensore La Cremonese ha ufficializzato l’acquisto del difensore austriaco Emanuel Aiwu. Il comunicato. IL COMUNICATO – «U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Rapid Vienna il diritto alle prestazioni sportive di Emanuel Aiwu. Nato a Innsbruck (Austria) il 25 dicembre 2000, difensore, Aiwu è cresciuto nell’Admira Wacker, squadra con la quale ha giocato 81 partite nella massima serie austriaca. Nel 2021/22 è passato al Rapid Vienna dove ha collezionato 23 partite nella Bundesliga austriaca realizzando 2 reti. Aiwu vanta anche 6 presenze in Europa League e 2 in Conference League. Punto fermo delle ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Emanuelè un nuovo giocatore della. Il comunicatodel club sull’acquisto del difensore Laha ufficializzato l’acquisto del difensore austriaco Emanuel. Il comunicato. IL COMUNICATO – «U.S.comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Rapid Vienna il diritto alle prestazioni sportive di Emanuel. Nato a Innsbruck (Austria) il 25 dicembre 2000, difensore,è cresciuto nell’Admira Wacker, squadra con la quale ha giocato 81 partite nella massima serie austriaca. Nel 2021/22 è passato al Rapid Vienna dove ha collezionato 23 partite nella Bundesliga austriaca realizzando 2 reti.vanta anche 6 presenze in Europa League e 2 in Conference League. Punto fermo delle ...

paolostallone66 : La Cremonese sta chiudendo per uno che in caso di cessione di Nastasic mi sarebbe piaciuto tantissimo: Cenk Ozkacar… - Luxgraph : Cremonese, doppio colpo: Escalante e Aiwu - Frankiessl1900 : #Escalante alla #Cremonese in prestito. Sembrava vicinissimo al #Vallaloid, e invece colpo di scena. #Lazio #Calciomercato - Captivus_acm : @Spina14_acm Lukaku viene da una stagione di relativa inattività, per me può fare 40 gol con Salernitana, Cremonese… -