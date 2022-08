Coppa Italia 2022/23, Sampdoria fatica ma supera 1-0 la Reggina: decide Sabiri, Audero para un rigore (Di venerdì 5 agosto 2022) La Sampdoria fatica, rischia tanto nel finale, ma riesce a superare 1-0 la Reggina nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022/23. Il gol vittoria è firmato da Sabiri su rigore, ma fondamentale è anche Audero, che nei minuti finali si supera, sempre dagli undici metri, su Cicerelli. Qualificazione raggiunta per gli uomini di Giampaolo, che ora affronteranno la vincente di Venezia-Ascoli. TABELLINO RISULTATI E TABELLONE CALENDARIO TRENTADUESIMI ACCOPPIAMENTI SEDICESIMI Primo tempo con poche emozioni, la Sampdoria fatica a trovare spazi e spesso è costretta a provare lanci lunghi su Caputo per provare a scardinare la difesa avversaria. Proprio dal ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) La, rischia tanto nel finale, ma riesce are 1-0 lanei trentaduesimi di finale della/23. Il gol vittoria è firmato dasu, ma fondamentale è anche, che nei minuti finali si, sempre dagli undici metri, su Cicerelli. Qualificazione raggiunta per gli uomini di Giampaolo, che ora affronteranno la vincente di Venezia-Ascoli. TABELLINO RISULTATI E TABELLONE CALENDARIO TRENTADUESIMI ACCOPPIAMENTI SEDICESIMI Primo tempo con poche emozioni, laa trovare spazi e spesso è costretta a provare lanci lunghi su Caputo per provare a scardinare la difesa avversaria. Proprio dal ...

