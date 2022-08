Concorso 300 Vigili del Fuoco, prove motorio attitudinali (Di venerdì 5 agosto 2022) Il 19 luglio 2022 è stato pubblicato sul sito ufficiale del Corpo l’elenco degli ammessi alle prove motorio-attitudinali del Concorso 300 Vigili del Fuoco. La seconda fase della procedura di selezione avrà luogo a Roma presso i locali delle Scuole Centrali Antincendi, a partire dai candidati il cui cognome inizi con la lettera “T”, come stabilito dalla Commissione esaminatrice, a partire dal giorno 13 settembre 2022, alle ore 8.00. Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022, sarà data comunicazione della pubblicazione del calendario dettagliato delle prove, oltre ad eventuali altre informazioni utili. Elenco candidati ammessi Avviso ammessi prove motorio-attitudinali Nei prossimi paragrafi vediamo nel ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 5 agosto 2022) Il 19 luglio 2022 è stato pubblicato sul sito ufficiale del Corpo l’elenco degli ammessi alledel300del. La seconda fase della procedura di selezione avrà luogo a Roma presso i locali delle Scuole Centrali Antincendi, a partire dai candidati il cui cognome inizi con la lettera “T”, come stabilito dalla Commissione esaminatrice, a partire dal giorno 13 settembre 2022, alle ore 8.00. Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022, sarà data comunicazione della pubblicazione del calendario dettagliato delle, oltre ad eventuali altre informazioni utili. Elenco candidati ammessi Avviso ammessiNei prossimi paragrafi vediamo nel ...

