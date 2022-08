Calenda in pressing: 'Letta decida'. Sì dei Verdi. Renzi rifiuta l'invito di Berlusconi ma 'con rispetto' (Di venerdì 5 agosto 2022) - Intese difficili nel centrosinistra, dopo i passi avanti del segretario Pd con Bonelli e Fratoianni per contenere i contraccolpi dell'accordo con Azione che resta irremovibile sul patto. Anche Di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 5 agosto 2022) - Intese difficili nel centrosinistra, dopo i passi avanti del segretario Pd con Bonelli e Fratoianni per contenere i contraccolpi dell'accordo con Azione che resta irremovibile sul patto. Anche Di ...

TgLa7 : #centrosinistra, dopo i passi avanti di Letta con Bonelli e Fratoianni per contenere contraccolpi di accordo con Az… - ilDifforme : Il deputato di Calenda, Osvaldo Napoli, sul momento di stasi della coalizione di centrosinistra: «Il nostro atteggi… - fabriziobenzoni : RT @dorinileonardo: Ok, il ticket Letta-Calenda non è abbastanza 'liberale'. Mentre invece il pressing della Lega per ostracizzare le conce… - DanieleDelbene : RT @dorinileonardo: Ok, il ticket Letta-Calenda non è abbastanza 'liberale'. Mentre invece il pressing della Lega per ostracizzare le conce… - RockInTrento : RT @dorinileonardo: Ok, il ticket Letta-Calenda non è abbastanza 'liberale'. Mentre invece il pressing della Lega per ostracizzare le conce… -