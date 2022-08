Ambra Angiolini | la confessione sul grave disturbo | “Un senso diverso…”

Leggi su kronic

(Di venerdì 5 agosto 2022)ha sofferto per lungo tempo a causa di unche l’ha messa alle corde. Vediamo insieme di che cosa si tratta Per la famosa attrice italiana sono in arrivo numerosi progetti lavorativi super entusiasmanti. Come prima cosa ad attenderla c’è l’imminente esperienza all’interno di “X-Factor”, talent show firmato Sky nel qualericoprirà il ruolo di giudice. Al suo fianco ci saranno anche Rkomi, Dargen D’Amico e Fedez. Proprio in riferimento a quest’ultimo, fino a qualche settimana fa si era vociferato di alcune tensioni tra lui e tra la, notizia presto smentita dai due mediante una simpatica Instagram Stories in cui sono apparsi in rapporti distesi e amichevoli.(Websource)Oltre ad “X-Factor”, tra i ...