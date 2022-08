Wanda Nara e Mauro Icardi verso il divorzio, spunta l’audio: «Non ne posso più» (Di giovedì 4 agosto 2022) Wanda Nara e Mauro Icardi starebbero ad un passo dal divorzio. L’imprenditrice, modella e agente del giocatore del Psg avrebbe chiesto la separazione, stando a un audio che Wanda avrebbe inviato a una collaboratrice domestica e in cui conferma di essersi recata in Argentina per separarsi definitivamente da Mauro. «Beh, Carmen, sono venuta qui in Argentina perché sto per divorziare da Mauro. Lo sto organizzando. Rimarrei ancora qualche giorno e poi tornerò a prenderti il ??biglietto e tutto il necessario. Sto organizzando un po’ le cose per il divorzio perché non ce la faccio più e perché ho chiesto il divorzio», si sente Wanda dire nel messaggio vocale che è stato trasmesso nel programma televisivo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 agosto 2022)starebbero ad un passo dal. L’imprenditrice, modella e agente del giocatore del Psg avrebbe chiesto la separazione, stando a un audio cheavrebbe inviato a una collaboratrice domestica e in cui conferma di essersi recata in Argentina per separarsi definitivamente da. «Beh, Carmen, sono venuta qui in Argentina perché sto per divorziare da. Lo sto organizzando. Rimarrei ancora qualche giorno e poi tornerò a prenderti il ??biglietto e tutto il necessario. Sto organizzando un po’ le cose per ilperché non ce la faccio più e perché ho chiesto il», si sentedire nel messaggio vocale che è stato trasmesso nel programma televisivo ...

