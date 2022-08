Una comunità che va in terapia è una comunità più sana, grazie all’aiuto di Unobravo (Di giovedì 4 agosto 2022) Un aiuto psicologico, pratico ed economico, direttamente a casa propria. Unobravo è un servizio nato nel 2019 che sta rivoluzionando la terapia in Italia: il suo scopo è quello di rendere l’assistenza psicologica alla portata di tutti e di aumentare la consapevolezza delle persone sul tema della salute mentale. Partiamo dal principio: il progetto di Unobravo nasce grazie a un’intuizione di Danila De Stefano, psicologa nata a Napoli classe 1992: “In quel periodo mi trovavo in Inghilterra e sentivo di avere la necessità di parlare con un esperto. Purtroppo mi sono resa conto fin da subito quanto la cosa fosse difficile: non conoscevo nessuno sul posto e le liste di attesa erano lunghissime. Da lì ho capito che la possibilità di offrire un servizio di aiuto psicologico alle persone residenti all’estero avrebbe potuto ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 4 agosto 2022) Un aiuto psicologico, pratico ed economico, direttamente a casa propria.è un servizio nato nel 2019 che sta rivoluzionando lain Italia: il suo scopo è quello di rendere l’assistenza psicologica alla portata di tutti e di aumentare la consapevolezza delle persone sul tema della salute mentale. Partiamo dal principio: il progetto dinascea un’intuizione di Danila De Stefano, psicologa nata a Napoli classe 1992: “In quel periodo mi trovavo in Inghilterra e sentivo di avere la necessità di parlare con un esperto. Purtroppo mi sono resa conto fin da subito quanto la cosa fosse difficile: non conoscevo nessuno sul posto e le liste di attesa erano lunghissime. Da lì ho capito che la possibilità di offrire un servizio di aiuto psicologico alle persone residenti all’estero avrebbe potuto ...

