Ultime Notizie Roma del 04-08-2022 ore 08 | 10

(Di giovedì 4 agosto 2022)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ieri mentre i cinesi hanno sorvolato L’isola dei kinmen un’isoletta a poche miglia dalla costa cinese ma sotto il controllo di Take l’esercito di The One ha reagito risposta Sperando alcuni razzi massaggio di quelle che cominciano oggi dureranno fino a domenica sera le più grandi manovre militari che Pechino abbia mai in scenata andiamo a Soverato in provincia di Catanzaro ha chiesto di essere retribuita per il lavoro prestato come lavapiatti mai ricevuto una vera e propria aggressione fisica con schiaffi e pesanti insulti è accaduto proprio in una delle mete turistiche balneari più gettonate dell’estate calabrese giovane donna di origini nigeriane Duty assunta in un noto Lido ristorante della cittadina una vicenda di sopraffazione e violenza che sarebbe rimasto ignota ...