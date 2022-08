Torino: Cairo, ci manca qualche pedina (Di giovedì 4 agosto 2022) "Ora siamo al lavoro per fare le cose per bene e sappiamo che ci manca ancora qualcosa: cerchiamo un difensore al posto di Bremer, un centrocampista e poi ci muoveremo per la trequarti. Ilkhan? Prima ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) "Ora siamo al lavoro per fare le cose per bene e sappiamo che ciancora qualcosa: cerchiamo un difensore al posto di Bremer, un centrocampista e poi ci muoveremo per la trequarti. Ilkhan? Prima ...

TuttoMercatoWeb : ?? 'Cosa compra coi soldi di #Bremer? Novella 2000?': tifoso del #Torino stuzzica #Cairo - JuventusFCYouth : #Under19 | Finale 3° posto Torneo Mamma e Papà Cairo - Juventus vs Torino 3-1. In rete Yildiz, Mbangula e Anghele' ?? Bravi ragazzi! ?? - acmilanyouth : Memorial Mamma e Papà Cairo | Semifinale ? Torino-Milan 2-3 ?? 25' rig. e 35' Coubis ? 48'st El Hilali ?? I rossoner… - ClaraPorta4 : RT @JuvenilJuventus: Torneo Mamma e Papà Cairo - Juventus vs Torino Kenan #yildiz ?? #mbangula ??? - Tepodon_Juve420 : RT @JuventusFCYouth: #Under19 | Finale 3° posto Torneo Mamma e Papà Cairo - Juventus vs Torino 3-1. In rete Yildiz, Mbangula e Anghele' ??… -