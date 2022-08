Tabellone Atp Los Cabos 2022 | Medvedev guida il seeding | forfait Fognini

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ilcompleto dell’Atp di Los. Sul cemento messicano torna il numero uno al mondo Daniil, fermo dal torneo di Maiorca dello scorso giugno. Il numero due delè il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre Fabioha datodopo la vittoria nel doppio di Umago e quindi non ci saranno italiani attesi al via del torneo.COMPLETO QUARTI DI FINALE (1)vs Berankis (4) Kecmanovic vs (6) Nakashima Albot vs (3) Norrie Johnson vs (2) Auger-Aliassime SECONDO TURNO (1)b. (Q) Hijikata 6-4 6-3 Berankis b. Bagnis 7-6(4) 6-3 (4) Kecmanovic b. Thompson 6-4 6-2 (6) Nakashima b. (Q) Purcell 6-3 6-3 Albot b. Kubler 6-4 6-2 (3) Norrie b. Tseng 6-3 6-0 Johnson b. (7) ...

EurosportingExp : Giornata intensissima nella 19° edizione dell’Atp Challenger 80 di Cordenons. Recuperati 7 incontri di primo turno… - AntottoG : Tabellone interessante, nonostante il contemporaneo ATP di Washington. Testa di serie numero uno Safiullin, la due… - EurosportingExp : È un main draw sempre più ricco quello della 19° edizione dell’#AtpChallenger 80 di #Cordenons. Lunedì 1/08 si com… - sportface2016 : Tabellone #AtpLosCabos 2022: #Medvedev guida il seeding, c'è #Fognini - zazoomblog : ATP Los Cabos 2022: il tabellone. Daniil Medvedev difende il numero 1 del mondo Fognini al via con Berankis -… -

Non solo grazie ai cinque azzurri nell'entry list delprincipale, ovvero Matteo ... la giovane Italia al vertice dellaRace to Milan, la classifica basata sui piazzamenti stagionali che ...... di cui 5 nelprincipale e 19 nelle qualificazioni; 7 donne, di cui 4 nel...ultimi due mesi in un contesto nel quale l'introduzione dei tornei di Firenze e di Napoli a livello...L’Italia sogna in grande agli Us Open. Non solo grazie ai cinque azzurri nell’entry list del tabellone principale, ovvero Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Muse ...Parte la prevendita dei biglietti e degli abbonamenti dell’Atp 250, il torneo che per la ... (superfice in cemento all’aperto), con un tabellone principale a 28 giocatori per il singolare ...