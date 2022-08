Simeone infastidito dalla lentezza del Napoli | arriva l’ultimatum dell’argentino

(Di giovedì 4 agosto 2022) CALCIOMERCATO. I mancati passi avanti nella trattativa stanno infastidendo e non poco Giovanni. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna de ‘Il Mattino’, infatti, la frenata dell’affare tra Petagna e Monza ha rallentato l’acquisto del Cholito da parte dei partenopei. Una situazione che non piace per nulla ache avrebbe dato il suo ultimatum: o il trasferimento si completa entro Ferragosto, così da evitare di giocare col Verona contro i campani, o salta tutto. L'articolo proviene da Calcio, notizie supiu.com.

Subito dopo, ecco Giovanni: con il Verona è tutto definito, compreso il fatto che l'... In stand by Barak e Deulofeu (che però è assaidal silenzio improvviso del Napoli e c'è il ...La frase sul tifoso vessato E' stata male interpretata, se haqualcuno me ne scuso ... Calciomercato 'a me piace molto, bisogna vedere cosa ne pensa l'allenatore. Forse è meno ... LIVE Calciomercato - Nizza, ufficiale Ramsey. Torino, ecco Lazaro. CALCIOMERCATO NAPOLI. SIMEONE-NAPOLI. I mancati passi avanti nella trattativa stanno infastidendo e non poco Giovanni Simeone. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna de ‘Il Mattino’, infatti, ...In Italia danno per fatto il giro di centravanti che coinvolge Petagna e Simeone, con l’arrivo del Cholito al Napoli.