Siccità, il Po registra un nuovo record negativo: la portata media in luglio è del 32,29% in meno del minimo storico (Di giovedì 4 agosto 2022) La portata media del fiume Po a Pontelagoscuro (ultimo rilevamento prima del delta) è stata, in luglio, pari a 160,48 metri cubi al secondo, il 32,29% in meno del precedente record negativo di portata media mensile, registrato nel luglio 2006. Quest’anno è stato toccato anche il nuovo record di portata minima, con soli 104,3 metri cubi al secondo (24 luglio). Lo rivela il report settimanale dell’Osservatorio Anbi (l’associazione dei consorzi di bacino) sulle Risorse Idriche. Secondo l’Anbi, il Po, corroborato da temporali localizzati, ha registrato leggeri aumenti di portata, ma le rilevazioni più recenti dimostrano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Ladel fiume Po a Pontelagoscuro (ultimo rilevamento prima del delta) è stata, in, pari a 160,48 metri cubi al secondo, il 32,29% indel precedentedimensile,to nel2006. Quest’anno è stato toccato anche ildiminima, con soli 104,3 metri cubi al secondo (24). Lo rivela il report settimanale dell’Osservatorio Anbi (l’associazione dei consorzi di bacino) sulle Risorse Idriche. Secondo l’Anbi, il Po, corroborato da temporali localizzati, hato leggeri aumenti di, ma le rilevazioni più recenti dimostrano ...

annabennardo2 : RT @fattoquotidiano: Siccità, il Po registra un nuovo record negativo: la portata media in luglio è del 32,29% in meno del minimo storico h… - fattoquotidiano : Siccità, il Po registra un nuovo record negativo: la portata media in luglio è del 32,29% in meno del minimo storico - RiflessoDiLuna : Caldo e siccità estremi, il database globale che registra la morte delle foreste dal 1970 a oggi… -