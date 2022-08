Salvini e il Viminale, da Lampedusa parte la Reconquista (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - Matteo Salvini vuole, sempre vuole, fortissimanente vuole, tornare al Viminale. Il capo della Lega non lo dice in modo esplicito, ma lo fa capire a ogni passo e a ogni tappa della sua campagna elettorale, in cui non manca di sottolineare: "Nel 2018, con me, l'Italia era più sicura". Il desiderio di Reconquista, di tensione pari a quello che animò la Spagna cristiana contro gli Arabi, Salvini lo ha ribadito a Lampedusa: "Non vedo l'ora - ha detto, al termine di una visita nell'hotspot appena svuotato di oltre la metà dei più di mille migranti ospiti - che arrivi il 25 settembre. Girerò l'Italia per fare proposte e non insulti né risponderò agli insulti di Letta, Calenda, Di Maio, Renzi. Le proposte della Lega valgono di più perché buona parte le abbiamo realizzate: la flat tax, ... Leggi su agi (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - Matteovuole, sempre vuole, fortissimanente vuole, tornare al. Il capo della Lega non lo dice in modo esplicito, ma lo fa capire a ogni passo e a ogni tappa della sua campagna elettorale, in cui non manca di sottolineare: "Nel 2018, con me, l'Italia era più sicura". Il desiderio di, di tensione pari a quello che animò la Spagna cristiana contro gli Arabi,lo ha ribadito a: "Non vedo l'ora - ha detto, al termine di una visita nell'hotspot appena svuotato di oltre la metà dei più di mille migranti ospiti - che arrivi il 25 settembre. Girerò l'Italia per fare proposte e non insulti né risponderò agli insulti di Letta, Calenda, Di Maio, Renzi. Le proposte della Lega valgono di più perché buonale abbiamo realizzate: la flat tax, ...

