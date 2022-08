Roberta Capua sconvolta | non riesce a credere alla notizia

(Di giovedì 4 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è rimasta. La conduttrice è rimasta sbalordita durante Estate in Diretta in quanto non riusciva ache l’evento fosse accaduto: ecco che cosa è successo. Alcuni fatti di cronaca non vorremmo mai sentirli, soprattutto chi conduce una trasmissione in diretta e si trova a commentarli dal vivo, dove spesso

MondoGaio : @bertagiu @Roberta_Capua_ Stalkerato. Sono incinto. In che senso amico tuo? ?? - bertagiu : @MondoGaio @Roberta_Capua_ Ahahahaha l’amichetto mio - MondoGaio : Cara @Roberta_Capua_ ma chi è sto bono? Me lo presenti? ?? grazie #estateindiretta - DemoMarcello : RT @marcelloCirillo: Bellissima esperienza con Gary Low, contaminazioni tra musiche popolari ! #EstateInDiretta con @Roberta_Capua_ e @gian… - DemoMarcello : RT @cirillofanpage: Contaminazioni tra nusiche popolari con Gary Low! #estateindiretta con @Roberta_Capua_ e @gianlusempri @marcelloCirill… -

Lanostratv

Elisabetta Gregoraci starebbe frequentando Giulio Fratini, ovvero l'ex diMorise. Di questo se ne è parlato nel corso di una puntata Estate in diretta ed a commentare è stata. È da un po' di giorni che Elisabetta Gregoraci eMorise sono al centro del gossip e nello specifico si dice che siano l'una contro l'altra. In realtà non si sa se effettivamente ...Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini stanno insieme/ Reazione choc dial gossip in diretta tv Roberta Capua e Gianluca Semprini, tensione con un'ospite: "Non vuole dircelo" Roberta Capua è rimasta sconvolta dalla notizia. La conduttrice è rimasta sbalordita durante Estate in Diretta.Estate in diretta, ospite crea gelo in studio con i conduttori: "Non è vero" Anche la puntata di oggi del talk di Rai1 condotto da Roberta Capua e ...