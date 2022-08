Renato Sanches ufficiale al PSG: «Sicuro che sia la scelta giusta» (Di giovedì 4 agosto 2022) Renato Sanches è ufficialmente un nuovo giocatore del PSG: ecco le prime parole del centrocampista portoghese Il PSG ha ufficializzato l’arrivo dal Lille di Renato Sanches dopo un lungo testa a testa con il Milan. Ecco le prime parole del centrocampista lusitano: scelta – «Sono molto contento di arrivare qui, sono Sicuro di aver fatto la scelta giusta e penso sia il progetto migliore per la mia carriera». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022)è ufficialmente un nuovo giocatore del PSG: ecco le prime parole del centrocampista portoghese Il PSG ha ufficializzato l’arrivo dal Lille didopo un lungo testa a testa con il Milan. Ecco le prime parole del centrocampista lusitano:– «Sono molto contento di arrivare qui, sonodi aver fatto lae penso sia il progetto migliore per la mia carriera». L'articolo proviene da Calcio News 24.

