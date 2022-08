Raggi detta le regole per le Parlamentarie (con una frecciatina a Conte): «Il M5s non può diventare un tram per gli amici degli amici» (Di giovedì 4 agosto 2022) Il regolamento per le Parlamentarie è fatto, ma i malumori e i reciproci sospetti in casa M5s continuano a crescere. Dopo l’emorragia che ha colpito il MoVimento prima con l’addio di Luigi Di Maio, poi con la mancata fiducia al governo Draghi e ancora con la mancata deroga alla regola del secondo mandato, il M5s è alla ricerca di nuovi grillini da presentare alle elezioni. E a tenere alta la battaglia della “purezza delle origini” del M5s sulla validità delle candidature è tornata in campo l’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, tenendo ben alti tutta la serie di paletti, tra cui il vincolo di residenza per i candidati (successivamente derogato), il no alle pluricandidature, il no ai capilista bloccati e l’obbligo di iscrizione al Movimento da più di sei mesi per autocandidarsi. E nelle ultime ore, nelle chat interne al M5s, più di qualcuno sta ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) Il regolamento per leè fatto, ma i malumori e i reciproci sospetti in casa M5s continuano a crescere. Dopo l’emorragia che ha colpito il MoVimento prima con l’addio di Luigi Di Maio, poi con la mancata fiducia al governo Draghi e ancora con la mancata deroga alla regola del secondo mandato, il M5s è alla ricerca di nuovi grillini da presentare alle elezioni. E a tenere alta la battaglia della “purezza delle origini” del M5s sulla validità delle candidature è tornata in campo l’ex sindaca di Roma, Virginia, tenendo ben alti tutta la serie di paletti, tra cui il vincolo di residenza per i candidati (successivamente derogato), il no alle pluricandidature, il no ai capilista bloccati e l’obbligo di iscrizione al Movimento da più di sei mesi per autocandidarsi. E nelle ultime ore, nelle chat interne al M5s, più di qualcuno sta ...

