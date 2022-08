Raggi avverte Conte | liste M5s trasparenti | no ‘amici degli amici’

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il regolamento per le Parlamentarie è fatto, ma i malumori e i reciproci sospetti in casa M5s continuano a crescere. Fino alla nuova lite in casa 5stelle eche vede protagonisti Giuseppee Virginia, tornata in prima linea dopo la batosta alle comunali di Roma. "Dovremmo finalmente riaprire un dibattito interno, coinvolgere gli attivisti e non 'pianificare' tutto a tavolino nelle stanze del 'palazzo' - scrive Virginiain un post su Facebookndo il capo dei 5stelle, Giuseppe-. Lesi fanno alla luce del sole e devono essere aperte a tutti. Il Movimento non può diventare un tram per portare in Parlamento gli 'amiciamici'". Sarà infatti l'ex premier a scegliere i capilista per le elezioni politiche del 25 settembre. Gli "unici" ...

Nunzio_Lops_ : CONTE CONTINUA LE TRADIZIONI DEL MOVIMENTO 5 STELLE Raggi avverte Conte: 'Le liste vanno fatte alla luce del sole'… - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Raggi avverte Conte: 'Le liste vanno fatte alla luce del sole'. E lui la esclude di fatto dalla corsa elettorale https:… - elena_lossi : RT @HuffPostItalia: Raggi avverte Conte: 'Le liste vanno fatte alla luce del sole'. E lui la esclude di fatto dalla corsa elettorale https:… - HuffPostItalia : Raggi avverte Conte: 'Le liste vanno fatte alla luce del sole'. E lui la esclude di fatto dalla corsa elettorale - Anna302478978 : Caos candidature nel M5s. Raggi avverte Conte: 'No agli sconosciuti' ???????? RAGGI RIDICOLA QUANDO SONO STATI ELETT… -

ilGiornale.it

Dal canto suo, l'ex premier non le manda a dire e di fatto esclude l'ex sindaca dalla corsa: 'è impegnata in Consiglio comunale a Roma e farà le battaglie per il Movimento in Consiglio comunale'...Il leader M5s ha poi aggiunto in merito a Virginia, che non può essere candidata per il ... Dal canto suo Di Maio: 'Rispetto o niente coalizione' . 'A mio avviso la coalizione deve essere ... Caos candidature nel M5s. Raggi avverte Conte: "No agli sconosciuti" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Elezioni: accordi in bilico tra Pd, Si e Ev dopo accordo con Calenda. Nel centrodestra ipotesi Tori, parlamentarie M5S, Raggi frena.