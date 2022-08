Ragazza violentata in strada a pochi metri dalla piazza: orrore in paese (Di giovedì 4 agosto 2022) Sarebbe stata violentata in mezzo alla strada da un ragazzo di 9 anni più giovane, conosciuto in rete. Lei è stata ricoverata in ospedale, dove i medici avrebbero accertato i segni delle violenze; lui è stato rintracciato la... Leggi su today (Di giovedì 4 agosto 2022) Sarebbe statain mezzo allada un ragazzo di 9 anni più giovane, conosciuto in rete. Lei è stata ricoverata in ospedale, dove i medici avrebbero accertato i segni delle violenze; lui è stato rintracciato la...

iris_versari : RT @ZitelleArturo: Oggi come ieri sono arrabbiata, devastata e addolorata. Quando chiami in Libia una donna per sapere come sta il.bambino… - linofraschetti : RT @Sarita_Libre: La polizia libica è entrata nella casa di una rifugiata che conosco a Tripoli, una ragazza che sopravvive aspettando un'e… - ZitelleArturo : Oggi come ieri sono arrabbiata, devastata e addolorata. Quando chiami in Libia una donna per sapere come sta il.bam… - TitoDarca : RT @Sarita_Libre: La polizia libica è entrata nella casa di una rifugiata che conosco a Tripoli, una ragazza che sopravvive aspettando un'e… - antonio7best : RT @Sarita_Libre: La polizia libica è entrata nella casa di una rifugiata che conosco a Tripoli, una ragazza che sopravvive aspettando un'e… -