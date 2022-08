“Nessuna come lei”. Edoardo Tavassi, la donna dei suoi sogni ha un nome (e non è Mercedesz Henger) (Di giovedì 4 agosto 2022) Edoardo Tavassi, confessione dopo l’Isola dei Famosi. Il fratello di Guendalina nelle ore scorse ha rilasciato un’intervista un’intervista a Novella 2000 in cui spiega particolare finora poco indagati della sua vita. Oggetto, l’amore. Dopo l’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha ripreso la sua attività da videomaker, un lavoro che lo vede collaborare con la sua migliore amica Lucia per aziende più che altro sanitarie. Ma tra le tante domande ricevute in queste ore, l’ex naufrago ha risposto anche a quella sul suo fisico. A qualcuno è infatti parso ancora più dimagrito. “Ciao Edo! Sbaglio o ti vedo ancora più magro? Fai una dieta?”, gli ha domandato un utente di Insatgram. E lui ha spiegato di aver cambiato abitudini alimentari dopo essersi dimagrito in Honduras. Ha rinunciato a “abbuffatte” nei fast food in favore di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 agosto 2022), confessione dopo l’Isola dei Famosi. Il fratello di Guendalina nelle ore scorse ha rilasciato un’intervista un’intervista a Novella 2000 in cui spiega particolare finora poco indagati della sua vita. Oggetto, l’amore. Dopo l’Isola dei Famosi,ha ripreso la sua attività da videomaker, un lavoro che lo vede collaborare con la sua migliore amica Lucia per aziende più che altro sanitarie. Ma tra le tante domande ricevute in queste ore, l’ex naufrago ha risposto anche a quella sul suo fisico. A qualcuno è infatti parso ancora più dimagrito. “Ciao Edo! Sbaglio o ti vedo ancora più magro? Fai una dieta?”, gli ha domandato un utente di Insatgram. E lui ha spiegato di aver cambiato abitudini alimentari dopo essersi dimagrito in Honduras. Ha rinunciato a “abbuffatte” nei fast food in favore di ...

