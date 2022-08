Napoli, le reazioni degli africani alle parole di De Laurentiis (Di giovedì 4 agosto 2022) Hanno certamente fatto discutere le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sui giocatori africani. Il patron azzurro, infatti, ai microfoni di Smart Talk si è concesso in una lunga intervista, in cui tra i temi trattati c’era proprio quello relativo alla Coppa d’Africa. Così si era espresso De Laurentiis: “Non mi parlate più di calciatori africani: li prendo solamente se rinunciano a giocare la Coppa d’Africa, altrimenti non li ho mai a disposizione. Noi siamo i fessacchiotti che pagano gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri“. FOTO: Getty – Osimhen Anguissa NapoliNon sono mancate le pronte risposte a queste affermazioni, a partire da Kalidou Koulibaly che, nella conferenza stampa di presentazione con il Chelsea, ha dichiarato: ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 4 agosto 2022) Hanno certamente fatto discutere ledel presidente delAurelio Desui giocatori. Il patron azzurro, infatti, ai microfoni di Smart Talk si è concesso in una lunga intervista, in cui tra i temi trattati c’era proprio quello relativo alla Coppa d’Africa. Così si era espresso De: “Non mi parlate più di calciatori: li prendo solamente se rinunciano a giocare la Coppa d’Africa, altrimenti non li ho mai a disposizione. Noi siamo i fessacchiotti che pagano gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri“. FOTO: Getty – Osimhen AnguissaNon sono mancate le pronte risposte a queste affermazioni, a partire da Kalidou Koulibaly che, nella conferenza stampa di presentazione con il Chelsea, ha dichiarato: ...

