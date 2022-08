Motomondiale, Andrea Dovizioso annuncia il ritiro: “A Misano concluderò la mia avventura in MotoGP” (Di giovedì 4 agosto 2022) Il pilota della Yamaha, Andrea Dovizioso, ha annunciato il suo ritiro dalle corse. Il 36enne romagnolo, dunque, lascia la MotoGP dopo 20 anni di carriera, spiegando così la sua scelta: “Purtroppo negli ultimi anni la MotoGP è cambiata profondamente. La situazione oggi è molto diversa: non mi sono mai sentito a mio agio con la moto e non ho saputo sfruttarne al meglio le potenzialità, nonostante il prezioso e continuo aiuto del team e tutta la Yamaha. La mia avventura si concluderà a Misano, ma il rapporto con tutte le persone coinvolte in questa sfida rimarrà intatto per sempre”. Proprio sulla sua squadra aggiunge con parole di elogio: “I risultati sono stati negativi ma oltre a ciò considero questa alla Yamaha un’esperienza di vita molto importante. ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Il pilota della Yamaha,, hato il suodalle corse. Il 36enne romagnolo, dunque, lascia ladopo 20 anni di carriera, spiegando così la sua scelta: “Purtroppo negli ultimi anni laè cambiata profondamente. La situazione oggi è molto diversa: non mi sono mai sentito a mio agio con la moto e non ho saputo sfruttarne al meglio le potenzialità, nonostante il prezioso e continuo aiuto del team e tutta la Yamaha. La miasi concluderà a, ma il rapporto con tutte le persone coinvolte in questa sfida rimarrà intatto per sempre”. Proprio sulla sua squadra aggiunge con parole di elogio: “I risultati sono stati negativi ma oltre a ciò considero questa alla Yamaha un’esperienza di vita molto importante. ...

