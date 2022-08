Moto | Silverstone | Quartararo ' Vincere quest' anno è difficile'

(Di giovedì 4 agosto 2022) "Non vedo l'ora di essere in gara a Silverstrone, sono nella migliore forma possibile. In quella pista ho vinto l'scorso, maa volta sarà, perché abbiamo la penalità..." Così fabio ...

Quartararo, nel Gp d'Olanda, era stato penalizzato con un 'long lap penalty', da scontare a, dopo un contatto con Aleix Espargarò. Una decisione criticata dal campione del mondo della ...Restano dunque soltanto tre corse per Dovizioso in MotoGP:questo weekend, poi l'... "Non mi sono mai sentito a mio agio con lae non sono riuscito a sfruttare al meglio il suo ...Un comunicato Yamaha, seguito immediatamente da quello del team RNF, ufficializza che Andrea Dovizioso non terminerà la stagione: pilota, squadra e costruttore hanno raggiunto un accordo per rescinder ..."Non vedo l'ora di essere in gara a Silverstrone, sono nella migliore forma possibile. In quella pista ho vinto l'anno scorso, ma questa volta sarà difficile, perché abbiamo la penalità... (ANSA) ...