Lookman è un nuovo giocatore dell'Atalanta

Ufficialmente : l'attaccante ora è alla corte bergamasca per il grande salto Da una settimana gli accordi erano già stati messi sul piatto, e ora finalmente è ufficiale: Ademola . C'è un nuovo supereroe nerazzurro in città! ??Welcome, @ALookman ! ???There's a new superhero in #BergAMO! ??Welcome, #Lookman! ???#BenvenutoLookman #GoAtalantaGo pic.twitter.com/zL52JHRcaB— Atalanta B.C. (@Atalanta BC) August 4, 2022 «Atalanta BC comunica l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Ademola Lookman dal RB Leipzig. Nato a Wandsworth il 20 ottobre 1997, è un esterno d'attacco molto veloce e tecnico, abile nel dribbling e nell'attaccare la profondità, in grado di ricoprire più posizioni sul fronte offensivo.Nigeriano con cittadinanza inglese, ha cominciato a giocare nel Charlton, esordendo in prima ...

