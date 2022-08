LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: inizia la quarta giornata di gare! (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:56 L’unica finale in questa prima parte del programma sarà quella del salto con l’asta femminile. 15:53 La prima gara con italiani in gara sarà quella dei 100 ostacoli femminili con Sandra Milena Ferrari impegnata nelle batterie. 15:50 Il programma si aprirà con il salto in lungo dell’heptathlon femminile e con la qualificazione del lancio del giavellotto maschile. 15:47 L’Italia sarà presente in gara con 13 atleti, più due staffette, insomma ci sarà da divertirsi. 15:44 Oggi si assegneranno ben 8 titoli, per un totale di 24 medaglie complessive. Dalle 16:00 italiane prenderà il via la sessione mattutina, con prevalentemente batterie, mentre dalle 22:00 italiane inizierà la sessione pomeridiana ricca di semifinali e finali. 15:41 quarta giornata di gare a Cali (Colombia) e ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:56 L’unica finale in questa prima parte del programma sarà quella del salto con l’asta femminile. 15:53 La prima gara con italiani in gara sarà quella dei 100 ostacoli femminili con Sandra Milena Ferrari impegnata nelle batterie. 15:50 Il programma si aprirà con il salto in lungo dell’heptathlon femminile e con la qualificazione del lancio del giavellotto maschile. 15:47 L’Italia sarà presente in gara con 13 atleti, più due staffette, insomma ci sarà da divertirsi. 15:44 Oggi si assegneranno ben 8 titoli, per un totale di 24 medaglie complessive. Dalle 16:00 italiane prenderà il via la sessione mattutina, con prevalentemente batterie, mentre dalle 22:00 italiane inizierà la sessione pomeridiana ricca di semifinali e finali. 15:41di gare a Cali (Colombia) e ...

