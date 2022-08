Lazio, Sarri: “Luis Alberto vuole andare via” (Di giovedì 4 agosto 2022) Lazio Sarri- La Lazio continua la sua preparazione prestagionale in vista dei prossimi impegni in amichevole. Oggi gli uomini di Sarri hanno svolto lavoro col pallone, attività di torello e poi partitella a campo ridotto. L’allenatore dei Biancocelesti, Maurizio Sarri, ha rilasciato una lunghissima intervista a il Corriere dello Sport, dove ha parlato di vari argomenti. In primis, sulla situazione legata a Luis Alberto come sempre, il mister ex Napoli su queste situazione è molto cinico. Ecco di seguito, le parole di Maurizio Sarri: Su Luis Alberto: “Per il secondo anno di seguito ha espresso la volontà di finire la carriera in Spagna. Più che in Spagna in generale, proprio a Siviglia. Non so dirti se l’avrò ancora a ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 4 agosto 2022)- Lacontinua la sua preparazione prestagionale in vista dei prossimi impegni in amichevole. Oggi gli uomini dihanno svolto lavoro col pallone, attività di torello e poi partitella a campo ridotto. L’allenatore dei Biancocelesti, Maurizio, ha rilasciato una lunghissima intervista a il Corriere dello Sport, dove ha parlato di vari argomenti. In primis, sulla situazione legata acome sempre, il mister ex Napoli su queste situazione è molto cinico. Ecco di seguito, le parole di Maurizio: Su: “Per il secondo anno di seguito ha espresso la volontà di finire la carriera in Spagna. Più che in Spagna in generale, proprio a Siviglia. Non so dirti se l’avrò ancora a ...

