Kvaratskhelia | «Erano due anni che il mio agente parlava col Napoli Voglio aiutare la squadra a vincere»

Il nuovo acquisto del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club di De Laurentiis. Ha raccontato le sue origini. «Vengo dalla Georgia, un paese bellissimo. Quand'ero piccolo giocavo a calcio in ogni momento, perché amo il calcio. Ho iniziato a giocare a calcio a 8 anni e qualche anno dopo pensavo solo al calcio, divenne subito la cosa più importante della mia vita. Mio padre era un ottimo calciatore in Azerbaigian, ma io non ho cominciato perché lui era un calciatore, ero io a volerlo fare, a voler allenarmi. Non c'era bisogno che qualcuno mi dicesse di farlo». Sulla Georgia e la sua famiglia: «Durante le vacanze vado in Georgia con la mia famiglia. Ho due fratelli, uno più grande e uno più piccolo, di 12 anni, che è un ottimo calciatore. Quando torno in Georgia passo il mio tempo con loro».

