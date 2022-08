Kiev contro Amnesty: Sta partecipando a campagna di disinformazione e propaganda (Di giovedì 4 agosto 2022) “E’ una vergogna che un’organizzazione come Amnesty International stia partecipando a questa campagna di disinformazione e propaganda”. Lo ha detto Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo le accuse alle autorità di Kiev di aver messo in pericolo la popolazione piazzando basi nei centri abitati. “L’Ucraina rispetta le leggi di guerra e il diritto umanitario internazionale. La priorità assoluta per le forze armate è preservare la vita e la salute di ogni cittadino”. Al contrario, “vediamo regolarmente l’esercito russo che bombarda aree residenziali, uccidendo deliberatamente civili e bambini”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 agosto 2022) “E’ una vergogna che un’organizzazione comeInternational stiaa questadi”. Lo ha detto Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo le accuse alle autorità didi aver messo in pericolo la popolazione piazzando basi nei centri abitati. “L’Ucraina rispetta le leggi di guerra e il diritto umanitario internazionale. La priorità assoluta per le forze armate è preservare la vita e la salute di ogni cittadino”. Al contrario, “vediamo regolarmente l’esercito russo che bombarda aree residenziali, uccidendo deliberatamente civili e bambini”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

vitopetrocelli : Il governo, pur dimissionario, ha pronto il quarto decreto Armi all’Ucraina. Sono guerrafondai fino in fondo, sono… - MediasetTgcom24 : Kiev contro Amnesty: alimenta propaganda, i criminali sono russi #amnesty #amnestyinternational #volodymyrzelensky… - ottobrerosa : RT @busettodavide: 'Le forze ucraine hanno messo in pericolo la popolazione civile collocando basi e usando armamenti all’interno di centri… - contro_informa : Evacuazione forzata del Donbass: la verità sta diventando insopportabile per Kiev - RICKDECKARD1962 : RT @busettodavide: 'Le forze ucraine hanno messo in pericolo la popolazione civile collocando basi e usando armamenti all’interno di centri… -