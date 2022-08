Joker 2 si fa | il sequel con Joaquin Phoenix e forse Lady Gaga è in lavorazione - Magazine

RivistaStudio : Warner Bros Discovery ha annunciato quando uscirà Joker: Folie à Deux, il sequel del film di Todd Philipps con Joaq… - infoitcultura : 'Joker 2: Folie à deux' è in arrivo: ecco la data di uscita del sequel con Joaquin Phoenix - infoitcultura : Joker 2: annunciata la data di uscita del sequel di Joker, che è anche una ricorrenza - 3cinematographe : Alcuni insistenti rumor avrebbero rivelato la location principale di #Joker 2, atteso sequel del cult del 2019 con… - leomigliaccio93 : Continuo ad avere dubbi sul sequel ma affidiamoci alla sapienza di Todd Phillips #Joker2 #Joker #DC -

Dopo l'annuncio della data di uscita, fissata per il 4 ottobre 2024, arrivano le prime notizie riguardanti2 ,di quelche ha regalato a Joaquin Phoenix il suo primo e fino ad ora unico Oscar come miglior attore protagonista. Qualche dettaglio su cosa accadrà nel nuovo film ce lo dà ...Va da sé che, con precedenti di questo tipo, nessuno intende buttare alle ortiche il. Per il resto, '2' è ancora un grosso mistero. Si sa che Todd Phillips tornerà in qualità di regista ...'Joker: Folie à Deux' uscirà nei cinema americani il 4 ottobre del 2024, esattamente cinque anni dopo il debutto del primo film ...Sull'onda del recente terremoto interno a Warner Bros., che ha visto tra l'altro la cancellazione del film 'Batgirl', la casa di produzione ha voluto tranquillizzare i fan intorno alle sorti di 'Joker ...