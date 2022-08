Joker 2 ha già una data d’uscita (e non piacerà ai fan) (Di giovedì 4 agosto 2022) Joker tornerà con un nuovo capitolo, che vedrà coinvolto ancora una volta il Premio Oscar Joaquin Phoenix nel ruolo principale. È stato lo stesso regista a confermare i lavori sul sequel, annunciando lo scorso mese di aver concluso la sceneggiatura. Alcune ore fa, Deadline ha comunicato la data d’uscita. Sin dal periodo immediatamente successivo all’uscita in sala, si era parlato di un sequel di Joker. La pellicola, incentrata sulla drammatica storia di Arthur Fleck, la cui follia lo ha portato a divenire l’iconico villain della DC, era infatti riuscita nell’impresa di mettere d’accordo pubblico e critica. Oltre a un incasso superiore a 1.1 miliardi di dollari, il lungometraggio del 2019 ha portato a casa due Premi Oscar e il Leone d’Oro alla 76a Mostra d’Arte Cinematografica Internazionale di Venezia. Lo scorso 8 ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 4 agosto 2022)tornerà con un nuovo capitolo, che vedrà coinvolto ancora una volta il Premio Oscar Joaquin Phoenix nel ruolo principale. È stato lo stesso regista a confermare i lavori sul sequel, annunciando lo scorso mese di aver concluso la sceneggiatura. Alcune ore fa, Deadline ha comunicato la. Sin dal periodo immediatamente successivo all’uscita in sala, si era parlato di un sequel di. La pellicola, incentrata sulla drammatica storia di Arthur Fleck, la cui follia lo ha portato a divenire l’iconico villain della DC, era infatti riuscita nell’impresa di mettere d’accordo pubblico e critica. Oltre a un incasso superiore a 1.1 miliardi di dollari, il lungometraggio del 2019 ha portato a casa due Premi Oscar e il Leone d’Oro alla 76a Mostra d’Arte Cinematografica Internazionale di Venezia. Lo scorso 8 ...

