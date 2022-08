Joker 2 | finalmente c’è la data di uscita | ecco qual è e cosa è emerso

(Di giovedì 4 agosto 2022) L’attesa è, ormai, finita. Coloro ii erano in fibrillazione per scoprire quando sarebbe uscito il sequel diverranno soddisfatti. Online, infatti, è stata diffusa la notizia inerente ladidi2, o per meglio dire: Folie à deux. Lascelta non è affatto casuale, in quanto cade il giorno di un’importante ricorrenza. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è trapelato.lad’nei cinema diè ufficiale, c’è unad’di2. Il film debutterà nelle sale cinematografiche il giorno 4 ottobre 2024. Questa...

hauna data di uscita. Nelle scorse ore Deadline ha rivelato i dettagli riguardanti la distribuzione del film che vedrà il ritorno di Todd Phillips dietro la macchina da presa. 2 , o: Folie à deux , hauna data di uscita, il che significa che possiamo iniziare a fare il conto alla rovescia. Come riportato in esclusiva da Deadline, Joker: Folie À Deux arriverà nelle sale cinematografiche il 4 ottobre 2024. Il sequel della pellicola con protagonista Joaquin Phoenix ha finalmente una data di uscita. Arrivano notizie non ufficiali su cosa accadrà in Joker 2, che potrebbe avere come sfondo uno dei luoghi più inquietanti di Gotham City.