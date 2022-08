cmdotcom : Il #Milan e un vichingo ritrovato: in attesa del mercato, #Kjaer fa sorridere il Diavolo - alealemilan0 : Il vichingo è tornato ????#acmilan #milantwitter #theo #milan #kjaer - alealemilan0 : Il nostro vichingo ???? Video Ig : Ilsalottodelmilan #acmilan #milan #Kjaer - tormentony : RT @marcoparo: Con due giocate da Milan (e che Milan!) #Messias denuncia l’incompetenza di gran parte del MT e non solo. Un ben tornato al… - LUZrossonero : RT @marcoparo: Con due giocate da Milan (e che Milan!) #Messias denuncia l’incompetenza di gran parte del MT e non solo. Un ben tornato al… -

Calciomercato.com

... 'Con la fascia fa capitano', ' Mai più senza Simon', 'E' tornato Simon, il nostro!!!! ', '... Forzasempre'. E non manca anche un commento di probabile fede nerazzurra : 'Kjaer mi ha ..." Bentornato Simon ", non può mancare, così come: " Bello aver rivisto in campo Kjae r", "Contentissimo per il"., i tifosi chiedono la cessione di Bakayoko. Tra gli entusiasmi non ... Il Milan e un vichingo ritrovato: in attesa del mercato, Kjaer fa sorridere il Diavolo “Bentornato Simon“, non può mancare, così come: “Bello aver rivisto in campo Kjaer”, “Contentissimo per il vichingo”. Milan, i tifosi chiedono la cessione di Bakayoko Tra gli entusiasmi non mancano i ...