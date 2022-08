Fine vita, Marco Cappato indagato a Milano per aiuto al suicidio (Di giovedì 4 agosto 2022) commenta Marco Cappato è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Milano per aiuto al suicidio. Il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni è finito sotto accusa per il caso di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 agosto 2022) commentaè stato iscritto nel registro degli indagati della Procura diperal. Il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni è finito sotto accusa per il caso di ...

marcocappato : Fine vita: autodenuncia Cappato arriva in Procura a Milano. Trasmessa dai carabinieri perché venga aperta indagine (ANSA) - Agenzia_Ansa : Marco Cappato si è autodenunciato a Milano dopo avere accompagnato la signora Elena, malata terminale, al suicidio… - Agenzia_Ansa : VIDEO I Fine vita, il messaggio della 69enne veneta accompagnata in Svizzera da Marco Cappato. La donna era malata… - giupe63 : RT @marcocappato: Fine vita: autodenuncia Cappato arriva in Procura a Milano. Trasmessa dai carabinieri perché venga aperta indagine (ANSA) - fisco24_info : Fine vita: Cappato indagato a Milano per aiuto al suicidio: Procura valuta la competenza territoriale -