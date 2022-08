Elezioni 2022, bozza programma centrodestra: i punti (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Italia, a pieno titolo parte dell’Europa, dell’Alleanza Atlantica e dell’Occidente. Più Italia in Europa più Europa nel Mondo”. A quanto risulta è questo il primo punto, dei 15 previsti, nella bozza del programma elettorale del centrodestra, messo a punto, in vista del via libera dei vertici del centrodestra, atteso nei prossimi giorni. Si tratta – a quanto si apprende da fonti parlamentari – di un testo ancora passibile di modifiche, che verrà ulteriormente limato da qui a martedì, in una riunione conclusiva del tavolo. Nel dettaglio, nel testo visionato dall’AdnKronos nella sua ultima versione dal titolo ‘programma quadro per un Governo di centrodestra’ si prevede il “Rispetto delle alleanze internazionali e rafforzamento del ruolo diplomatico dell’Italia nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Italia, a pieno titolo parte dell’Europa, dell’Alleanza Atlantica e dell’Occidente. Più Italia in Europa più Europa nel Mondo”. A quanto risulta è questo il primo punto, dei 15 previsti, nelladelelettorale del, messo a punto, in vista del via libera dei vertici del, atteso nei prossimi giorni. Si tratta – a quanto si apprende da fonti parlamentari – di un testo ancora passibile di modifiche, che verrà ulteriormente limato da qui a martedì, in una riunione conclusiva del tavolo. Nel dettaglio, nel testo visionato dall’AdnKronos nella sua ultima versione dal titolo ‘quadro per un Governo di’ si prevede il “Rispetto delle alleanze internazionali e rafforzamento del ruolo diplomatico dell’Italia nel ...

