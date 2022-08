“È stata una cosa bella”, addio al volto storico di Amici: le lacrime dei fan (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo un bel po’ di anni ad Amici è arrivato il momento di dire addio: volto storico lascia il talent show dov’è cresciuto È arrivato il momento di un ricambio nel talent show di Maria De Filippi che dice addio a più di un volto storico del programma. Tra ballerini professionisti e coach è arrivato L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo un bel po’ di anni adè arrivato il momento di direlascia il talent show dov’è cresciuto È arrivato il momento di un ricambio nel talent show di Maria De Filippi che dicea più di undel programma. Tra ballerini professionisti e coach è arrivato L'articolo proviene da Inews24.it.

Agenzia_Ansa : I carabinieri hanno avviato accertamenti dopo che una giovane di 25 anni, originaria della Nigeria, si è recata ier… - _Nico_Piro_ : In funzione anti-Isis. Insomma (ricordiamolo agli opinionisti con l'elmetto del 2001 e di oggi) è stata una guerra… - LaVeritaWeb : La piccola Margherita è stata separata dalla famiglia per colpa di una diagnosi errata. Ma il giudice minorile di B… - nabu65 : RT @AndreaSpanu6: Al #MareNostrum di #Soverato una lavapiatti che chiedeva di essere pagata i 600 euro pattuiti per 10 ore al giorno è stat… - pameladiverona : RT @avantibionda: “La morte di #Alika è iniziata nel momento in cui è stata approvata una legge come la Bossi/Fini che ci riconosce come fo… -