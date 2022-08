Docenti STEM, integrazione requisiti di accesso per le classi A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze DECRETO (Di giovedì 4 agosto 2022) E' arrivato il DECRETO ministeriale relativo all'integrazione dei requisiti di accesso per i Docenti discipline STEM per quanto concerne le classi di concorso A26 Matematica e A28 Matematica e Scienze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 agosto 2022) E' arrivato ilministeriale relativo all'deidiper idisciplineper quanto concerne ledi concorso A26e A28. L'articolo .

LuigiGallo15 : Che bella notizia! La scuola diventa un luogo migliore, si procede con le assunzioni a tempo indeterminato per i do… - scuolainforma : Docenti precari con più di 3 anni di servizio: ‘Abbiamo superato il concorso STEM, perché non ci assumete?’ - shevathas : @MauroV1968 il bello è che nelle scuole inferiori la maggioranza dei docenti è di sesso femminile. E già questo da… - pavafrav : RT @LuigiGallo15: Che bella notizia! La scuola diventa un luogo migliore, si procede con le assunzioni a tempo indeterminato per i docenti… - Gabriel16489192 : RT @LuigiGallo15: Che bella notizia! La scuola diventa un luogo migliore, si procede con le assunzioni a tempo indeterminato per i docenti… -