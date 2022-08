Crisi in Sri Lanka | tra nuovi arresti e piani di recupero

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 agosto 2022) La nomina di un nuovo presidente non ha placato lo scontento sociale nello Sri, anzi. Per contenere le proteste, il governo sta reprimendo alcuni dei leader delle manifestazioni, scatenando la rabbia di chi era sceso in piazza. Secondo Asia News, il procuratore Nuwan Bopage ha conteggiato più di 100 persone che ripetevano lo slogan “RanilGoGama” (Ranil vai a casa) chiedevano le dimissioni anche del nuovo presidente Ranil Wickremesinghe. Negli ultimi giorni sono finiti in manette due famosi attivisti: Joseph Stalin, leader sindacale e segretario generale dell’Unione degli insegnanti di Ceylon, e Kosgoda Mahanama Thero, giovane monaco buddista vicino al movimento degli studenti universitari. Il governo dello Sriha anche ordinato lo sgombero delle ultime tende di protesta rimaste. Ambika Satkunanathan, attivista ed ex commissario per i ...