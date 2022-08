Calciomercato Samp, domani incontro per Rugani ma c’è concorrenza dalla Serie A (Di giovedì 4 agosto 2022) Il nome di Rugani spicca nel momento del Calciomercato Samp: incontro imminente per anticipare la concorrenza di Empoli e Verona La Samp continua ad essere attiva sul Calciomercato e non molla la presa su Daniele Rugani. Come riportato da Alfredo Pedullà, domani si terrà un incontro (forse decisivo) con la Juventus per il trasferimento del difensore: l’idea è quella di concludere l’operazione sulla base del prestito con diritto di riscatto. Rugani ha deciso di dire addio alla Juventus dopo un lungo colloquio, avvenuto oggi, con il tecnico Massimiliano Allegri. No al Galatasaray (il giocatore vorrebbe restare in Italia), restano vive le ipotesi Verona ed Empoli. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Il nome dispicca nel momento delimminente per anticipare ladi Empoli e Verona Lacontinua ad essere attiva sule non molla la presa su Daniele. Come riportato da Alfredo Pedullà,si terrà un(forse decisivo) con la Juventus per il trasferimento del difensore: l’idea è quella di concludere l’operazione sulla base del prestito con diritto di riscatto.ha deciso di dire addio alla Juventus dopo un lungo colloquio, avvenuto oggi, con il tecnico Massimiliano Allegri. No al Galatasaray (il giocatore vorrebbe restare in Italia), restano vive le ipotesi Verona ed Empoli. L'articolo proviene da Calcio News ...

