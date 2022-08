Bando borse di studio Visitinps Fellowship 2022 dottori di ricerca: scadenza 15 settembre (Di giovedì 4 agosto 2022) E' stato approvato il Bando di selezione per la definizione di una graduatoria di idonei finalizzata all’assegnazione di borse di studio “Visitinps Fellowship. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le 16 (ora italiana) del 15 settembre 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 agosto 2022) E' stato approvato ildi selezione per la definizione di una graduatoria di idonei finalizzata all’assegnazione didi. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le 16 (ora italiana) del 15. L'articolo .

orizzontescuola : Bando borse di studio Visitinps Fellowship 2022 dottori di ricerca: scadenza 15 settembre - giancapintore : RT @AnsaSardegna: Università: Cagliari, 133 borse per dottorati di ricerca. Cinquantasei in più rispetto a bando anno precedente #ANSA http… - syncretic_ : RT @unisiena: 100 borse di studio per studentesse e studenti con #protezioneinternazionale. ??Scadenza bando: 31/8. Presentazione delle doma… - unisiena : 100 borse di studio per studentesse e studenti con #protezioneinternazionale. ??Scadenza bando: 31/8. Presentazione… - Rolfi39 : RT @AnsaSardegna: Università: Cagliari, 133 borse per dottorati di ricerca. Cinquantasei in più rispetto a bando anno precedente #ANSA http… -