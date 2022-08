"Amore al capolinea". Anche Amendola e la Neri verso la separazione (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo Totti e Ilary Blasi, un’altra coppia storica verso la rottura. L’attore romano avrebbe già traslocato. E non sono arrivate smentite di alcun tipo Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo Totti e Ilary Blasi, un’altra coppia storicala rottura. L’attore romano avrebbe già traslocato. E non sono arrivate smentite di alcun tipo

palermomaniait : Claudio Amendola e Francesca Neri, amore al capolinea dopo 25 anni - - EmiliaUA : Pandemia divorziale: si lasciano in molti - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Si rincorrono le voci, non ancora smentite, su un'altra coppia storica in procinto di separarsi: #ClaudioAmendola e #France… - ilgiornale : Si rincorrono le voci, non ancora smentite, su un'altra coppia storica in procinto di separarsi: #ClaudioAmendola e… - ellecci : Decisamente una brutta stagione per i matrimoni romani. Dopo #tottiblasi anche loro -