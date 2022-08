Allenatore Palermo | in pole position c’è ora De Rossi

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ore calde per definire chi sarà il nuovodel: inper la panchina rosanero c’è ora Daniele DeAlla vigilia dell’esordio in Coppa Italia, ilsi ritrova senzadopo il turbolento addio di Baldini. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, inper sedersi sulla panchina rosanero c’è ora Daniele Deche accetterebbe di buon grado l’offerta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Forse è scritto che nel suo destino ci sia. Se, davvero, Daniele De Rossi dovesse diventare l'dei rosanero - nessuna certezza, ma la possibilità c'è - allora il cerchio del calcio concluderebbe il suo giro: l'ex capitano ...La partita successiva, segnò la prima rete delle 6 segnate dalla squadra contro ilper una ... A seguire, come, ha diretto la squadra neroazzurra dal 1986 al 1988. Ci piace ricordare ...Adesso è chiamato a dimostrare chi è: arrivato a Palermo Silipo ha fatto subito innamorare i tifosi siciliani. Esordio con ...Uno staff pronto, delle convinzioni solide, l’amicizia con Guardiola: l’ex stella della Roma dopo aver fatto l’assistente in Nazionale vuole spiccare il volo. C’è l’idea Palermo ma non ...